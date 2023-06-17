A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile 15. kez karşı karşıya

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın son buluşması FIBA 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleşti. Türkiye ile Slovakya arasında daha önce oynanan 14 müsabakadan 8'ini ay-yıldızlılar kazanma başarısı gösterdi.