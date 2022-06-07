A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan yolcusu - Haberler

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım, Sırbistan ile hazırlık maçları yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bolu'da başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği kampı tamamlayan ay-yıldızlılar, İstanbul'a dönerek Bağcılar Adalet Turan Spor Salonu'nda çalıştı.

A Milli Takım, hazırlık müsabakaları oynamak için yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidecek. Ay-yıldızlılar, 9, 10 ve 11 Haziran'da Sırbistan ile ikili temas karşılaşmaları oynayacak.

Milliler, 11 Haziran Cumartesi günü İstanbul'a dönecek.

Elemelerde durum

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan milli takım; Polonya, Slovenya ve Arnavutluk ile mücadele ediyor. Gruptaki ilk 2 maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, ilk sırada yer alıyor.

Elemelerin ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yenen milli takım, ikinci karşılaşmada ise Polonya'yı Kocaeli'de 52-41 mağlup etti. Milliler, 24 Kasım'da Arnavutluk, 27 Kasım'da ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Elemelerde 8'i dörtlü, 2'si ise üçlü olmak üzere 10 grupta 38 takım yer alıyor. Ev sahibi ülkeler İsrail ve Slovenya'nın doğrudan katılacağı organizasyonda 10 grup birincisi ve 4 en iyi grup ikincisi de yer alacak. Dört takımın yer aldığı gruplarda sonuncu takımla yapılan maçların sonucu dikkate alınmayacak.