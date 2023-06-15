A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu. İlk periyodu önde kapatan Türkiye, ikinci periyotta geri düştü ve son periyotta farkı kapatamayarak maçı kaybetti.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Gintaras Maciulis (Litvanya)

Türkiye : Sevgi Uzun 10, Feride Şevval Akalan 2, Olcay Çakır Turgut 10, Tilbe Şenyürek, McCowan 12, Gökşen Fitik 3, Alperi Onar 10, Elif Bayram 4, Derin Erdoğan 4, Meltem Yıldızhan 6, Esra Ural Topuz 2

Sırbistan : Raca 8, Cadjo 5, Jovanovic 3, Anderson 17, Stankovic 8, Nogic 12, Topuzovic 2, Jankovic 10, Krajisnik 6, Katanic, Djordjevic

1. Periyot: 22-21

Devre: 33-37

3. Periyot: 52-58

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.

Karşılaşmaya, karşılıklı sayılar bularak başlayan ekipler ilk 3 dakikalık bölümü 6-6, ilk 5 dakikayı ise 10-10 beraberlikle geçti. Olcay Çakır Turgut ve Alperi Onar'ın etkili oyunuyla üstünlük kuran Türkiye, bitime 3 dakika kala 15-12 öne geçti. Mücadeleyi son ana kadar önde götüren milliler son 20 saniyede 2 sayı geriye düşse de, Alperi Onar'ın son salise üçlüğüyle periyodu 22-21 önde kapatmayı bildi.

İkinci periyotta Sırbistan daha iyi oynayan taraf oldu. Hücum ribauntlarında üstünlük kurup hızlı ataklar geliştiren Sırbistan; Jankovic, Jovanovic ve Raca'dan gelen sayılarla bitime 1 dakika 40 saniye kala 6 sayılık fark (30-36) yakalarken, ilk yarıyı da 37-33 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar üçüncü periyodun ilk bölümünde daha iyi bir oyun sergileyerek 33. dakikada 40-40 beraberliği yakaladı. Cadjo ve Anderson'un etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar ele geçiren Sırbistan, çeyreğin bitimine 1 dakika kala 9 sayılık üstünlük buldu: 48-57. McCowan'ın 4. faule ulaşmasıyla sıkıntı yaşayan A Milli Takım, son periyoda 52-58 geride girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Türkiye'nin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Sırbistan, özellikle oyun kurucusu Anderson'dan gelen sayılarla son bölüme 60-64 önde geçti. Son dakikalarda rakipten çaldığı toplardan hızlı hücumlarda yararlanamayan ve Başantrenör Ekrem Memnun'un teknik faul aldığı ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrıldı.