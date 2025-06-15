A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Hazırlıkları Tamamlandı

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak Yunanistan'a hareket etti. Takım, aday kadrodan çıkarılan Sehernaz Çidal ile birlikte 12 kişilik kadro ile turnuvaya katılacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın grup maçlarını Yunanistan'ın Pire kentine hareket edecek.

Şampiyonaya 12 kişiyle gidecek millilerde Sehernaz Çidal, aday kadrodan çıkarılan isim oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Millilerin A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Haziran Çarşamba:

17.30 Türkiye-Fransa

19 Haziran Perşembe:

17.30 İsviçre-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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