A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Çeyrek Final Rakibi İtalya

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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nu lider tamamlayan İtalya ile karşılaşacak. Maç 24 Haziran Salı günü Yunanistan'ın Pire kentinde gerçekleşecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.

B Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 65-51 yenen İtalya, 3'te 3 yaparak ilk sırayı elde etti.

Bu sonucun ardından A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde B Grubu lideri İtalya ile eşleşti.

Türkiye ile İtalya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 24 Haziran Salı günü Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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