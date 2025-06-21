A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Çeyrek Final Rakibi İtalya
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nu lider tamamlayan İtalya ile karşılaşacak. Maç 24 Haziran Salı günü Yunanistan'ın Pire kentinde gerçekleşecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.
B Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 65-51 yenen İtalya, 3'te 3 yaparak ilk sırayı elde etti.
Bu sonucun ardından A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde B Grubu lideri İtalya ile eşleşti.
Türkiye ile İtalya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 24 Haziran Salı günü Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor