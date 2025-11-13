A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Mazzon, hedeflerini AA'ya anlattı Açıklaması

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Andrea Mazzon, ilk hedefinin kazanma kültürü oluşturmak ve genç oyuncular yetiştirmek olduğunu söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, milli takımın 11-17 Mart 2026'da düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde yapacağı mücadele öncesi planlarını ve hedeflerini Anadolu Ajansı'na (AA) anlattı.

İstanbul'da gerçekleştirilen hazırlık kampıyla görevine başlayan Mazzon, "Müthiş bir atmosfer var. Basketbol Gelişim Merkezi gerçekten çok güzel. Herkes birbirine yardımcı olmaya ve etrafındakiler için özel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Buna gerçekten saygı duyuyorum. Gerçekten güzel bir his. Oyunculara büyük bir şansımız olduğunu ve bu ülke için oynadıklarını bilmeleri gerektiğini söyledim. Kaç oyuncunun ya da başantrenörün kendi ülkeleri için oynama şansı elde ettiğini bilmiyorum. Bu, çok nadir rastlanan ve hayatınızda belki de bir kere elde edebileceğiniz bir şey. Benim için bu durum çok önemli çünkü kendimi sorumlu hissediyorum. Ülkenize her zaman minnettar olacağım. Bana bu fırsatın verilmesi benim için çok özel." ifadelerini kullandı.

"Kızları anlamaya odaklanacağım"

Bir penceresi İstanbul'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlık kampının takımı tanıma açısından önemli olduğunu belirten Andrea Mazzon, şu görüşleri paylaştı:

"Kızları anlamaya odaklanacağım. FIBA Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Kupası'nda bazı oyunculara karşı oynamıştım. 3,5 yıldır kadın takımlarında antrenörlük yapıyorum. Daha önce erkek takımlarını çalıştırıyordum. İtalya'da 3 sezon boyunca güzel zaman geçirsem de hala öğrenmem gerekenler var. Şu anda herkesi çok iyi tanımıyorum. Sonunda kızları görüntülü konuşmalardan ziyade canlı bir şekilde görmek güzel bir fırsat. Benim için güzel bir hazırlık süreci olacak çünkü kızlara neyi istediğime dair mesajı verebilmiş olacağım."

"Beni seçtiklerini söylediklerinde çok şaşırmıştım"

A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörlüğü için teklif aldığında çok şaşırdığını aktaran Mazzon, bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Görüşme ve anlaşma sürecini anlatan 59 yaşındaki başantrenör, "Bana çok iyi davrandılar. Çok şaşırmıştım. Birisi benimle görüşmek için Venedik'e geldi. Çok iyi bir sohbetimiz oldu. Beni seçtiklerini söyledi. Çok şaşırmıştım çünkü bu benim için büyük bir onur. ABD'ye, Çin'e ve Rusya'ya gittim. Başka bir kültürü tanıma şansınız olduğunda kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Bu, büyük bir ayrıcalık. Burası İtalya'ya çok benziyor. ABD'ye ya da Çin'e benzemiyor. Bu açıdan iki ülke olarak birbirimize çok yakınız. Bu yüzden evimde gibi hissediyorum." diye konuştu.

"Bir asker gibi savaşacağız"

2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri için iddiasını ortaya koyan Andrea Mazzon, bir meydan okumaya kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtti.

Zor bir grupta olduklarının altını çizen İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Biz sihirbaz değiliz. Sihirli bir çubuğumuz yok. Burada kısa bir hazırlık sürecimiz olacak. Sonra herkes takımlarına dönecek. Mart ayında Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanmak için sadece 5-6 antrenman şansımız olacak. Dünyadaki en iyi koç bile takımını 5 antrenmanda hazır hale getiremez. Kızlara söylediğim şey, böyle bir meydan okumaya kendilerini mental olarak hazırlamaları. Kusursuz olmayacağız. Bu imkansız fakat kalbimizi ortaya koymak açısından kusursuz olmalıyız. Savaşma ruhumuz ve kazanma isteğimiz olmalı. Onlara tek şey söyledim; büyük hayal kurmalılar. Herkes zor bir grupta olduğumuzu söylüyor. Avustralya ile oynayacağız. Süper bir takım. Kanada ve Japonya... Olimpiyatlarda yer almış takımlar. Çok iyiler. Biri dedi ki 'İki, belki üç maç kazanabiliriz'. Ben de dedim ki 'Neden 5 olmasın?'. 5 maç kazanmak istiyormuş gibi oynayalım. Çılgın değiliz, Kanada'nın nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Avrupa'daki takımlardan çok daha iyi olduklarını biliyoruz fakat ne olursa olsun deneyeceğiz. Gerçekten iyi olup olmadıkları pek umurumuzda değil. Strateji açısından kusursuz değiliz ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir asker gibi savaşacağız."

"Hedefimiz kazanma kültürü oluşturmak ve genç oyuncular yetiştirmek"

Andrea Mazzon, oyunculara her takıma karşı başa baş oynayabileceklerini hissettirmek istediğini kaydetti.

A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir iş çıkardığının altını çizen Mazzon, şu değerlendirmede bulundu:

"Benden önce yaptıkları sayesinde şu an Dünya Kupası elemelerinde olma şansı elde ettik. Bu yüzden herkese teşekkür etmeliyiz. İtalya ile çok yakınlardı ve galip gelebilirlerdi. Maçı salonda izlemiştim. Tabii ki o zamanlar buraya geleceğimi bilmiyordum. Dürüst olmam gerekirse İtalya gerçekten kazanmak istedi ama 1-2 hatayla kaybedebilirlerdi. İki takım da birbirine çok yakın oynadı. Cubaj çok iyi bir iş çıkarmıştı ama oyunun geneline baktığınızda Türkiye kazanmaya daha yakındı. Sahip oldukları ilerleme çok büyük. Bizim hedefimiz sadece her maçı kazanmak değil, bir kazanma kültürü oluşturmak ve genç oyuncular yetiştirmek. Venedik'teyken 17 yaşındaki bir kızı kadroya katmıştım ve ilk 5'te oynatıyordum. Bir sonraki sene 18 yaşına girdiğinde şampiyonayı kazandı. Genç jenerasyona şans verilmeli. İlk hedefim elemelerde maç kazanmak ama ayrıca takıma herkese karşı oynayabileceklerini hissettirmek ve gelecek için genç oyuncuları yetiştirmek. Antrenörlerin hedefi bu olmalı. İtalya'da ve burada boyu uzun olup voleybol oynayan birçok kız var. İtalya'da çok fazla voleybol oynanıyor. Burada da birçok sporcu voleybol oynuyor. Ne olursa olsun insanlara ilham vereceğiz ve üst seviye basketbol oynamak isteyen genç kızlar bulacağız."

"Santarelli gibi başarılı olmayı çok isterim"

Andrea Mazzon, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başına geçmesinde Türkiye'de görev yapan vatandaşlarının etkisi olduğunu vurguladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'den övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Onlar kadar başarılı olabilir miyim bilmiyorum. Kadın basketbolu futbol ya da voleybol gibi değil. Birkaç yıl içinde belki ben de o kadar iyi olabilirim ama şu an bilemiyorum. İtalya'da antrenörlerin seviyesi çok yüksek. Birçok İtalyan başantrenör dünyada çok iyi yerlerde mücadele ediyor. Bu şansı elde ettiysem bunda o isimlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü benden önce buradalardı. Benim için yolu açtılar, gerçek bu. Eğer burada olmasalardı ben de burada olmazdım. Hepsi çok iyi antrenör. Futbol hakkında çok bilgim yok. Büyük bir futbol hayranı değilim. Belki hayatımda 3 futbol maçı izlemişimdir. Ancak voleybolu seviyorum. Milli takımları ve antrenörlerini biliyorum. Saydığın antrenörlerden (Santarelli) biri Imoco Volley Conegliano'da. İtalya'da bizim olduğumuz yere çok yakın. Bu yüzden televizyonda ve maçlarda onu takip edebiliyorum. Onun (Santarelli) gibi başarılı olmayı çok isterim."