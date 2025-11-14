Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Nijerya'yı Son Saniyede Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlık maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Nijerya'yı 77-76'lık skorla mağlup etti. Başantrenör Andrea Mazzon, galibiyete rağmen takımın geliştirmesi gereken noktalar olduğunu ifade etti.

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlık maçında konuk ettiği Nijerya'yı 77-76 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Andrea Mazzon, galibiyete rağmen üzerinde çalışmaları gereken konuların olduğunu söyledi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi A Blok Milli Takımlar Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından başantrenör Andrea Mazzon ile kaptan Olcay Çakır Turgut ve Alperi Onar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin yeni başantrenörü, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Sadece iki antrenmana çıktık. Bu galibiyeti elde etmeyi başardık. Çalıştığımız noktaları sahada göstermeye çalıştık. Doğru yolda ilerliyoruz." diye konuştu.

İtalyan çalıştırıcı, çalışmaları gereken noktaları ise "Aslında heyecanlı değildim, kızgındım. Çok fazla top kaybı yaptık. Topları o şekilde kullanmamamız gerekiyordu. Bu üzerine çalışmamız gereken bir konu." ifadeleriyle dile getirdi.

Olcay Çakır Turgut: "Son saniyede de olsa kazanmayı bildik"

A Milli Takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını aktardı.

Yeni bir sürecin içinde olduklarını anlatan Olcay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim için her şey çok yeni. Antrenörümüzle kısa süredir beraberiz. Tamamen başka bir mentalite ile sıfırdan hazırlanmaya çalışıyoruz. Biz oyuncular birbirimizi tanıyoruz ama her şey başantrenörün stiline bağlı olarak değişiyor. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Çok hata yaptık. Onun söylediklerine uymayan şeyler yaptık. Önemli olan ikinci yarı bunları daha iyi bir duruma getirdik. Son saniyede de olsa kazanmayı bildik. Bu bizim için çok önemliydi. Önümüzde küçük bir hazırlık süreci daha var. Dünya Şampiyonası elemelerinde her zaman olduğu gibi elimizden geleni yapacağız. Ev sahipliğini yaptığımız elemelerden umarım başarıyla geçeriz. Umarım Almanya'da ülkemizi temsil etme şansını yakalarız."

Alperi Onar: "Galibiyet çok önemliydi"

Milli oyuncu Alperi Onar ise çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Alperi, yeni başantrenör Andrea Mazzon ile kısa süredir çalıştıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için önemli bir maçtı. Başantrenörümüzle ilk maçımız. Aslında 2 gündür başantrenörümüzle vakit geçiriyoruz. Birbirimize alışığız ama yeni antrenörümüzün onun istedikleri, onun sistemi var. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Yine de sahada mücadele etmeye çalıştık. Onun gösterdiği, öğretmeye çalıştığı şeyler var. Onun sistemine adapte olmaya çalıştık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Eminim adım adım çok daha iyi olacak. Bu kampları bunun için yapıyoruz. Güzel bir adım attık. Galibiyet çok önemliydi. Yeni başantrenörümüzle ilk galibiyetimiz çok önemliydi. Bu hazırlık süreci umarım bizim için çok verimli geçer. Umarım Dünya Şampiyonası elemelerinde hazır bir şekilde orada oluruz."

Nijerya'ya karşı 8 sayı, 11 asistle oynadığı hatırlatılan 29 yaşındaki milli basketbolcu, "Neye ihtiyaç varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Güzel de istatistikler olmuş. Bilmiyordum. Önemli olan kazanmak." dedi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.