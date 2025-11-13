A Milli Kadın Basketbol Takımı Nijerya ile Hazırlık Maçında Buluşuyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yarın Nijerya ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma, yeni başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleşecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın sahasında Nijerya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni başantrenörü Andrea Mazzon yönetimindeki ilk sınavını Nijerya karşısında verecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Mücadele HT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor