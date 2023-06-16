A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Gökşen Fitik: Rakip kim olursa olsun aynı mücadeleyi sergileyeceğiz

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncularından Gökşen Fitik, savaşmaktan vazgeçmeyeceklerini ve rakip kim olursa olsun aynı mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncularından Gökşen Fitik, savaşmaktan vazgeçmeyeceklerini ve rakip kim olursa olsun aynı mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.

Stozice Arena'da galip geldikleri Macaristan maçının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gökşen Fitik, son çeyrekte lehlerine dönen maçı kazanmalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok büyük bir mücadele verdik. Dün Sırbistan'la maç vardı, 24 saat geçmeden ikinci maça hazırlanmak zorundaydık. Takım olarak bu maçın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Sakatlıklarımız var. Büyük şanssızlıklar yaşadık ama ne olursa olsun savaşmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyen bir milli takım izlettirmeye çalışıyoruz. Bunun karşılığını alabildiğimiz için, sonuçta bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Çok büyük emek verdik, çok büyük mücadele ettik. O yüzden maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Tabii ki önümüzdeki maçlara da bakacağız. Adım adım ilerleyip bu takımın hak ettiği yerlerde bulunmasını istiyoruz."

"Biz bu oyunu böyle seviyoruz"

Son çeyrekte verilen iyi mücadeleye vurgu yapan başarılı oyun kurucu, "Biz bu oyunu böyle seviyoruz. Basketbol 40 dakika bitene kadar ne olacağı belli olmayan bir spor." diyerek, heyecanın da burada yaşandığını kaydetti.

Kendileri için maçın çok zorlu geçtiğini ve ne olacağını belirleme maçı olduğuna dikkati çeken Gökşen, "Maçı problemden avantaja çekmek, o mücadeleyi göstermek, geriden gelmek zor oluyor. Ama biz istediğimizle mücadele ettiğimizde neler yapabileceğimiz biliyoruz, farkındayız, o yüzden vazgeçmedik. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun turnuvada hiçbir zaman vazgeçmeyen milli takım izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Kim gelirse gelsin"

Yakaladıkları motivasyonla istedikleri sonuçlara ulaşabileceklerini düşündüğünü de kaydeden Gökşen Fitik, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizden de destek bekliyoruz tabii ki de. En iyi şekilde devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Gökşen Fitik, bir sonraki Slovakya maçı ile ilgili de, şunları dile getirdi:

"Son maçımız grupta Slovakya maçı. Her maç çok önemli. Rakip fark etmez. Konsantre olmak zorundayız. Bir boş günümüz var. Onu değerlendirip Slovakya'ya hazırlanacağız. Ne kadar avantajlı çıkarsak bu gruptan o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. O yüzden rakipler fark etmez. Kendi oyunumuza odaklanarak en iyi Türkiye'yi göstermeye çalışacağız. Kim gelirse gelsin aynı Türkiye'yi, aynı mücadeleyi ve aynı vazgeçmeyişi izleyeceksiniz."