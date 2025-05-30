A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya ile İkili Temas Maçında Karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın ikili temas maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Pazar günü Fransa ile oynadığı ikili temas mücadelesinde 81-61 mağlup olmuştu.

Milliler, 18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. Grup maçlarını Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynayacak ay yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü, TSİ 17.30'da Fransa ile oynayacak.