A Milli Kadın Basketbol Takımı, İtalya'ya Elendi

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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, normal süresi 68-68 biten maçı uzatmalarda 76-74 kaybederek turnuvadan elendi. İtalya yarı finale yükselirken, Türk ekip 5-8'incilik için mücadele edecek.

SALON: Stadio Eirinis kal Philias

HAKEMLER: Adriadna Chueca Moreno, Gvidas Gedvilas, Gatis Salins

İTALYA: Keys 12, Zandalasini 14, Verona 12, Cubaj 16, Pasa 5, Trimboli, Andre 8, Pan 4, Santucci 2, Madera, Fassina 3

TÜRKİYE: Sevgi Uzun 20, Tilbe Şenyürek 8, Alperi Onar 8, McCowan 16, Olcay Turgut 9, Gökşen Fitik 7, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 31-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-50

NORMAL SÜRE: 68-68

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında normal süresi 68-68 biten maçta uzatmalarda İtalya'ya 76-74 mağlup oldu. İtalya yarı finale yükselirken; ay-yıldızlı ekip turnuvada 5-8'incilik için klasman maçlarını oynayacak. Günün diğer çeyrek final maçında Litvanya'yı 83-61 mağlup eden Fransa, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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