A Milli Kadın Basketbol Takımı İtalya ile Çeyrek Finalde Karşılaşıyor

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın İtalya ile karşılaşacak. Takım antrenmanlarını sürdürüyor ve maç saat 20.30'da başlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın İtalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, son bölümde ise şut çalıştı.

Ay-yıldızlılar, Barış ve Dostluk Salonu'nda yarın saat 20.30'da İtalya ile oynanacak karşılaşmada yarı finale kalma mücadelesi verecek.

İtalya'yı elemesi halinde yarı finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak milli takım, rakibine kaybetmesi durumunda ise 5-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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