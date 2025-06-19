A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

SALON: Barış ve Dostluk Salonu

HAKEMLER: Julio Anaya, Paulina Karolina Gajdosz, Veronika Obertova

İSVİÇRE: Fora 8, Herminjard 12, Constantin 9, Dos Santos 2, Ranisavljevic 14, Favre 2, Wenger 13, Schwarz 7, da Silva

TÜRKİYE: Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 14, McCowan 19, Sevgi Uzun 14, Şerife Alperi Onar 17, Derin Erdoğan 3, Elif Bayram 9, Elif İstanbulluoğlu 4, Gökşen Fıtık 4, Esra Ural, Pelin Bilgiç, Sinem Ataş

1'İNCİ PERİYOT: 13-27

DEVRE: 34-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-68

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ın Pire kentinde A Grubu'ndaki ikinci maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Ay-yıldızlılar 9-0'lık seriyle başladığı ilk periyodu 14 sayı farkla 27-13 önde tamamladı. 2'nci periyoda da sayılarla başlayan Milli Takım bu çeyreğin ortalarında özellikle 3 sayılık atışlarda istediği isabet oranını yakalayamasa da ilk yarının bitimine 1.38 dakika kala Sevgi Uzun'la bulduğu üçlükle soyunma odasına 51-34 önde gitmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan 3'üncü periyodu da Milliler 68-53 önde tamamladı.

Son periyotta toparlanarak sayılar bulan rakip takım bitime 7.17 dakika kala Schwarz'ın bulduğu basket faul ile 25 sayıya kadar çıkan farkı 10 sayıya düşürdü ve skoru 62-72'ye getirdi. Bu sayının ardından özellikle McCowan ile etkili olan Türkiye maçtan 91-67 galip ayrıldı.

Milli takımda Teaira McCowan ürettiği 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, oyuncu 12 de ribaund alarak maçı double-double ile tamamladı.