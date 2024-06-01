A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da kampa girdi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, kamp çalışmalarına İstanbul'da başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ilk antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. 9 Haziran'a kadar İstanbul'da çalışmalarını gerçekleştirecek milliler, 10 Haziran'da ikili temas maçları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek. Ay-yıldızlılar, 14-19 Haziran'da İstanbul'a hazırlıklarını sürdürecek. Milli takım, 20-23 Haziran'da İspanya'da turnuvaya katılarak kamp dönemini noktalayacak.

Ay-yıldızlılar, 7 Kasım'da sahasında Romanya ve 10 Kasım'da da deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Milli takım, 6 Şubat 2025'te İzlanda'yı konuk edecek, 9 Şubat 2025'te Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Büşra Akbaş ve Sehernaz Çidal, sağlık sorunları sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.