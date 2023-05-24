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A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da hazırlık turnuvasına katılacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da hazırlık turnuvasına katılacak

Spor Haberleri

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde İstanbul'da hazırlık turnuvası düzenlenecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde İstanbul'da hazırlık turnuvası düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 15-25 Haziran'da Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İstanbul'da hazırlık turnuvasına katılacak.

Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu ve Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 25-27 Mayıs'ta oynanacak müsabakalarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çekya ve Letonya mücadele edecek.

Basketbolseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği organizasyonda millilerin maçları, TBF YouTube kanalından yayımlanacak.

Turnuvada program şöyle:

Yarın:

20.00 Türkiye-Çekya (Sinan Erdem)

26 Mayıs Cuma:

17.00 Almanya-Çekya (Ahmet Cömert)

20.00 Türkiye-Letonya (Ahmet Cömert)

27 Mayıs Cumartesi:

16.00 Letonya-Çekya (Ahmet Cömert)

19.00 Almanya-Türkiye (Ahmet Cömert)

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Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

basketbol İstanbul Türkiye Spor Haberler

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