A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi - Haberler

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçını 56-55 kaybetti.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçını 56-55 kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 29-18 geride kapattı.

Ay-yıldızlılarda Sevgi Uzun 14 ve Tilbe Şenyürek 11 sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Jovana Nogic 14 sayıyla oynadı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

basketbol Sırbistan Spor Haberler

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