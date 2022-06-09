A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu - Haberler

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu

AA - Süha Gür - Spor
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık müsabakasını 75-70 kaybetti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık müsabakasını 75-70 kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 49-37 önde kapattı.

Millilerde Sude Yılmaz 10, Tilbe Şenyürek ile Ayşe Cora 9'ar sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Sasa Cadjo 23 sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yarın TSİ 20.30 ve 11 Haziran Cumartesi de TSİ 14.30'da karşılaşacak.

Milliler, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

AA / Süha Gür - Spor

basketbol Sırbistan Spor Haberler

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