A Milli Kadın Basketbol Takımı Gruptan Çıkmayı Hedefliyor

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A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu açıkladı. Takımın hazırlık sürecinin başarılı geçtiğini vurgulayan Kartaltepe, ilk maçlarının önemine de dikkat çekti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, öncelikle hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirtti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynayacak. Turnuva öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde organize edilen organize edilen medya gününde açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, "Yoğun ve çok istekli kamp dönemini geride bıraktık. Oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz son hazırlıklarını tamamladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Öncelikle hedefimiz Yunanistan'daki gruptan çıkmak. Ayın 18'indeki ilk maçımız çok önemli. Adım adım gidip, gruptan çıkıp, ondan sonra diğer hedeflerimize bakacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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