A Milli Kadın Basketbol Takımı geleceğe umutla bakıyor

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun, geleceğe umutla baktıklarını ve korkmadıklarını söyledi.

Stozice Arena'da galip geldikleri Macaristan maçının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, "Birincisi, tabii ki kazandığımız için çok mutluyuz. Biz buraya bunun için geldik. Biz bu turnuvaya güzel şeyler yapmak için geldik. Dün de iyi mücadele ettik. Dün de konuştuk; çok genç oyuncularımız var. İlk defa bu platformda oynayan oyuncularımız var. Biz bu oyuncuların hepsine çok güveniyoruz. Çok genç bir takımız. Bir sürü genç arkadaş var. Bunlar Türk kadın basketbolunun geleceği olacaklar. Daha başka arkadaşlar da katılacak buraya. Biz çok umutla bakıyoruz. Bu oyunculara, bu takıma çok inanıyoruz, enerjisine inanıyorum. Ben inanıyorum hepsine. İyi insanlardan güzel şeyler olur." dedi.

"Biz burada bir kültürü oluşturmak istiyoruz"

Son çeyrekteki iyi oyunla ilgili görüşü sorulan Ekrem Memnun, her maçı kazanmak için oynadıklarına vurgu yaparak, "Ama biz burada bir kültürü oluşturmak istiyoruz, oyuncuların öz güvenlerini artırmak istiyoruz. Gelecekte inşallah çok büyük turnuvalara oynayacaklar. Oralara hazırlamak istiyoruz. Bazen maçı kazanıp çok şey kaybedebilirsin bazen maçı kaybedip çok şey kazanabilirsin. Hem maçı kazanıp hem bir şey kazanıyorsan o gün çok iyi bir gün. Bizim için bugün böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının "kendileri" gibi olmasını istediğini, "Biz biz olmak istiyoruz." ifadesiyle belirten milli antrenör, "Kimliğimizi yansıtmak istiyoruz. Enerjiyle, severek, mutlu oynamak istiyoruz. Korkacağımız hiçbir şey yok. Herkes bizi destekliyor. Bu takımın önü açık. Kaybedeceğimiz de bir şey yok. Çıkıp en iyimizi yapacağız. Biz biz olunca iyi oluyoruz, bunu öğretmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"Büyük hayallerimiz var"

Maçlarda taktik, teknik ve bireysel anlamda bir çok hata olduğunu, hatanın da oyunun bir parçası sayılması gerektiğini aktaran Memnun, şunları söyledi:

"Önemli olan bir sonraki pozisyona güçlü kalabilmek. Biz hem oyuncularımızı zihinsel yönden hem de oyun olarak gelişmek istiyoruz. Büyük hayallerimiz var. Bunların kolay olacağını zaten kimse söylemedi. Biz de kolay olacağını bilmiyoruz. Bunlar çok iyi takımlar. Yani Avrupa basketbolunun en iyi takımları. Sırplar, Macarlar çıkışta olan bir takım. Slovakların kültürü var. Burada böyle boş bir şey yok. Zaten biz burada boş bir takımla oynamaya gelmedik. Onları yenmek bize bir şey kazandırmayacak. Biz büyüyeceksek, takım olarak, oyuncu olarak böyle ortamlarda büyüyeceğiz. Büyüklere karşı kavga ederek mücadele ederek büyüyeceğiz. Ben bugüne kadar çok memnunum. Biz daha iyiyiz. Daha çok potansiyelimiz var. Artık o stresi ya da neyse adı bilmiyorum onu attığımızı düşünüyorum. Şimdi yarın of günümüz, sakatlarımız var, canımız çok acıyor. Ama bu turnuvalarda bunlar oluyor. Yarın onları tedavi edeceğiz inşallah. Slovakya maçı çok önemli. Biz buradan çıkmak istiyoruz. Göreceğiz, hayırlısı."

İki maçta milli takımın rakibe çok fazla hücum ribaundu verdiği hatırlatılan Ekrem Memnun, sonraki maçlarda nasıl bir çözüm bulacağına ilişkin soruyu ise "Antrenörlüğe başladığımdan beri, 'adamları bloke edin', 'ribaunta sokmayın' diyoruz. Bulacağız. Oyuncular buna daha çok dikkat edecek. Azaltacağız, azaltmamız lazım. Büyük yerlerde olmak istiyorsak bu büyük sorun. Bunu düzeltmemiz lazım." diye yanıtladı.