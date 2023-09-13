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A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA dünya sıralamasında geriledi

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası FIBA dünya sıralamasında 14. sıraya geriledi. ABD, Çin ve Avustralya ise ilk üç sırayı paylaştı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 14. basamağa geriledi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası dünya sıralaması güncellendi.

409,5 puanı bulunan A Milli Takım, üç sıra gerileyerek 14'üncülüğe yerleşti.

ABD, Çin ve Avustralya'nın ilk üç sırayı paylaştığı listede, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Belçika, 654,6 puanla altıncı sıraya çıktı.

Kaynak: AA / Spor

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