A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA dünya sıralamasında geriledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası FIBA dünya sıralamasında 14. sıraya geriledi. ABD, Çin ve Avustralya ise ilk üç sırayı paylaştı.