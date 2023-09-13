A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA dünya sıralamasında geriledi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası FIBA dünya sıralamasında 14. sıraya geriledi. ABD, Çin ve Avustralya ise ilk üç sırayı paylaştı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 14. basamağa geriledi.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası dünya sıralaması güncellendi.
409,5 puanı bulunan A Milli Takım, üç sıra gerileyerek 14'üncülüğe yerleşti.
ABD, Çin ve Avustralya'nın ilk üç sırayı paylaştığı listede, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Belçika, 654,6 puanla altıncı sıraya çıktı.
Kaynak: AA / Spor