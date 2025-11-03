Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri İçin Kamp Yapacak

Güncelleme:
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı. Takım, 11-16 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da çalışmalar gerçekleştirecek.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına başlayacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, çalışmalara 11 Kasım Salı günü İstanbul'da başlayacak.

Bu yıl yapılan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı takım, bu sonuçla 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yer alma ve 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci turuna katılma hakkı elde etmişti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-16 Kasım tarihleri arasında hazırlıklarını Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürecek.

Millilerin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

İlayda Güner, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç (Beşiktaş BOA), Ayşegül Günay Aladağ, Tuba Poyraz (BOTAŞ), Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş, Sinem Ataş (Çimsa ÇBK Mersin), Berfin Sertoğlu, Melek Uzunoğlu (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe Opet), Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Meltem Avcı Yılmaz (Melikgazi Kayseri Basketbol)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
