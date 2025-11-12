Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Elemeleri İçin Toplandı

Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. Takım, 14 Kasım'da Nijerya ile hazırlık maçı yapacak ve eleme maçlarında Kanada, Arjantin, Japonya, Avustralya ve Macaristan ile karşılaşacak.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

Millilerin başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.

Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cuma günü Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:

11 Mart Çarşamba:

Kanada - Türkiye

12 Mart Perşembe:

Türkiye - Arjantin

14 Mart Cumartesi:

Japonya - Türkiye

15 Mart Pazar:

Türkiye - Avustralya

17 Mart Salı:

Türkiye - Macaristan

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
