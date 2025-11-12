A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Elemeleri İçin Toplandı

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

Millilerin başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.

Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cuma günü Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:

11 Mart Çarşamba:

Kanada - Türkiye

12 Mart Perşembe:

Türkiye - Arjantin

14 Mart Cumartesi:

Japonya - Türkiye

15 Mart Pazar:

Türkiye - Avustralya

17 Mart Salı:

Türkiye - Macaristan