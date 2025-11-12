A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Elemeleri İçin Toplandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. Takım, 14 Kasım'da Nijerya ile hazırlık maçı yapacak ve eleme maçlarında Kanada, Arjantin, Japonya, Avustralya ve Macaristan ile karşılaşacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.
Millilerin başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.
Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cuma günü Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:
11 Mart Çarşamba:
Kanada - Türkiye
12 Mart Perşembe:
Türkiye - Arjantin
14 Mart Cumartesi:
Japonya - Türkiye
15 Mart Pazar:
Türkiye - Avustralya
17 Mart Salı:
Türkiye - Macaristan