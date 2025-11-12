Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Elemeleri Hazırlık Kampına Başladı

Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları çerçevesinde İstanbul'da kampa girdi. 21 kişilik aday kadro ile çalışmalarını sürdüren takım, 14 Kasım'da Nijerya ile hazırlık maçı yapacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. 21 kişilik aday kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek olan milliler, Nijerya ile 14 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı elde etmişti.

Millilerin, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:

11 Mart Çarşamba

Kanada - Türkiye

12 Mart Perşembe

Türkiye - Arjantin

14 Mart Cumartesi

Japonya - Türkiye

15 Mart Pazar

Türkiye - Avustralya

17 Mart Salı

Türkiye - Macaristan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
