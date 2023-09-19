A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti. Karşılaşmalar Kasım 2023, Şubat 2024 ve Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi, İsviçre'de bulunan House of Basketball'da yapıldı. Kura çekimine ikinci torbadan katılan ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

Karşılaşmalar Kasım 2023, Şubat 2024 ve Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa şampiyonası biletinin sahibi olacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası; Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde organize edilecek. - İSTANBUL