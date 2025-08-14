A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Sıralamasında 16. Sıraya Yükseldi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda 392 puanla 16. sıraya çıkarak önemli bir başarı elde etti. FIBA Dünya Sıralaması, kıtasal turnuvaların sona ermesinin ardından güncellendi.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal turnuvalarının sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 1 basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı.
FIBA Amerika Kupası'nı kazanan ABD zirvedeki yerini korurken, Avustralya ikinciliğini, Fransa da üçüncülüğünü sürdürdü.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor