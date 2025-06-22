A Milli Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa ve İtalya'nın ardından ikinci olarak turnuvaya devam ediyor.
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde 4 maç yapıldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kaldı.
Gruplarında Fransa ve İtalya lider, Türkiye ve Litvanya ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye eşleşmeleri oluştu.
Yunanistan, İsviçre, Slovenya ve Sırbistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
Fransa-İsviçre: 111-37
Yunanistan-Türkiye: 72-83
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|274
|162
|112
|2
|Türkiye
|3
|2
|1
|243
|210
|33
|3
|Yunanistan
|3
|1
|2
|215
|240
|-25
|4
|İsviçre
|3
|0
|3
|169
|289
|-120
B Grubu:
Slovenya-Sırbistan: 84-69
İtalya-Litvanya: 65-51
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|İtalya
|3
|3
|0
|212
|178
|34
|2
|Litvanya
|3
|2
|1
|202
|199
|3
|3
|Slovenya
|3
|1
|2
|221
|223
|-2
|4
|Sırbistan
|3
|0
|3
|193
|228
|-35