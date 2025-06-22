A Milli Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde 4 maç yapıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kaldı.

Gruplarında Fransa ve İtalya lider, Türkiye ve Litvanya ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye eşleşmeleri oluştu.

Yunanistan, İsviçre, Slovenya ve Sırbistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu:

Fransa-İsviçre: 111-37

Yunanistan-Türkiye: 72-83

Takım O G M A Y Av 1 Fransa 3 3 0 274 162 112 2 Türkiye 3 2 1 243 210 33 3 Yunanistan 3 1 2 215 240 -25 4 İsviçre 3 0 3 169 289 -120

B Grubu:

Slovenya-Sırbistan: 84-69

İtalya-Litvanya: 65-51