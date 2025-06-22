A Milli Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa ve İtalya'nın ardından ikinci olarak turnuvaya devam ediyor.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde 4 maç yapıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kaldı.

Gruplarında Fransa ve İtalya lider, Türkiye ve Litvanya ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye eşleşmeleri oluştu.

Yunanistan, İsviçre, Slovenya ve Sırbistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu:

Fransa-İsviçre: 111-37

Yunanistan-Türkiye: 72-83

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

Fransa

3

3

0

274

162

112

2

Türkiye

3

2

1

243

210

33

3

Yunanistan

3

1

2

215

240

-25

4

İsviçre

3

0

3

169

289

-120

B Grubu:

Slovenya-Sırbistan: 84-69

İtalya-Litvanya: 65-51

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

İtalya

3

3

0

212

178

34

2

Litvanya

3

2

1

202

199

3

3

Slovenya

3

1

2

221

223

-2

4

Sırbistan

3

0

3

193

228

-35

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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