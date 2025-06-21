A Milli Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçta en skorer oyuncu Tilbe Şenyürek oldu.

SALON: Barış ve Dostluk Salonu

HAKEMLER: Ariadna Chueca, Julio Anaya, Peter Praksch

YUNANİSTAN: Spanou 20, Christinaki 2, Fasoula 14, Nikolopoulou 2, Krimili 3, Pavlopoulo 16, Parks 15, Bosgana

TÜRKİYE: Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Sevgi Uzun 11, Şerife Alperi Onar 14, Derin Erdoğan, Elif Bayram 6, Gökşen Fıtık 14,

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 35-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-62

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ın Pire kentinde A Grubu'ndaki 3'ncü maçında Yunanistan'la karşılayan A Milli Kadın Basketbol Takımı maçtan 83-72 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodunda özellikle Sevgi ve Tilbe'nin dış atışlarıyla etkili olmaya çalışan Milliler periyodu 21-17 geride tamamladı.

2'nci periyoda sayılar üreterek başlayan Milli Takım ilk yarının bitimine 4.44 dakika kala Tilbe'nin pota altında kazandırdığı basket faul ile 33-30 öne geçti. Sevgi'nin dış atış performansıyla farkı artırarak son 1 dakikaya 11 sayı farkla giren Ay-yıldızlılar soyunma odasına 43-35 önde gitti.

3'üncü periyotta Yunanistan bulduğu sayılarla farkı kapatarak maça dengeyi getirse de Milliler bu çeyreği de 62-59 önde kapatmayı başardı.

Karşılıklı sayılarla ve büyük bir çekişmeyle başlayan son periyotta Milliler, Olcay ve Tilbe ile etkili olurken maçın bitimine 4.38 dakika kala yeni Tilbe'nin 3 sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı. Son dakikalarda hata yapmayan Potanın Perileri maçtan 83-72 galibiyetle ayrılmayı başardı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Mili Takım'ın 19 sayıyla en skorer ismi olan Tilbe Şenyürek maçın oyuncusu ödülünü aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.