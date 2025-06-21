A Milli Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

SALON: Barış ve Dostluk Salonu

HAKEMLER: Ariadna Chueca, Julio Anaya, Peter Praksch

YUNANİSTAN: Spanou 20, Christinaki 2, Fasoula 14, Nikolopoulou 2, Krimili 3, Pavlopoulo 16, Parks 15, Bosgana

TÜRKİYE: Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Sevgi Uzun 11, Şerife Alperi Onar 14, Derin Erdoğan, Elif Bayram 6, Gökşen Fıtık 14,

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 35-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-62

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ın Pire kentinde A Grubu'ndaki 3'ncü maçında Yunanistan'la karşılayan A Milli Kadın Basketbol Takımı maçtan 83-72 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodunda özellikle Sevgi ve Tilbe'nin dış atışlarıyla etkili olmaya çalışan Milliler periyodu 21-17 geride tamamladı.

2'nci periyoda sayılar üreterek başlayan Milli Takım ilk yarının bitimine 4.44 dakika kala Tilbe'nin pota altında kazandırdığı basket faul ile 33-30 öne geçti. Sevgi'nin dış atış performansıyla farkı artırarak son 1 dakikaya 11 sayı farkla giren Ay-yıldızlılar soyunma odasına 43-35 önde gitti.

3'üncü periyotta Yunanistan bulduğu sayılarla farkı kapatarak maça dengeyi getirse de Milliler bu çeyreği de 62-59 önde kapatmayı başardı.

Karşılıklı sayılarla ve büyük bir çekişmeyle başlayan son periyotta Milliler, Olcay ve Tilbe ile etkili olurken maçın bitimine 4.38 dakika kala yeni Tilbe'nin 3 sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı. Son dakikalarda hata yapmayan Potanın Perileri maçtan 83-72 galibiyetle ayrılmayı başardı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Mili Takım'ın 19 sayıyla en skorer ismi olan Tilbe Şenyürek maçın oyuncusu ödülünü aldı.