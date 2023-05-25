A Milli Kadın Basketbol Takımı Çekya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Çekya'ya 83-70 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Türkiye'de 19 sayıyla Tilbe Şenyürek oldu. Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Letonya'yı ağırlayacak.