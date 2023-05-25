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A Milli Kadın Basketbol Takımı Çekya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı Çekya'ya mağlup oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Çekya'ya 83-70 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Türkiye'de 19 sayıyla Tilbe Şenyürek oldu. Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Letonya'yı ağırlayacak.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Furkan Keseratar, İzel Deniz Pehlivan

TÜRKİYE: Alperi Onar 4, Şevval Akalan 3, Sevgi Uzun 13, İlayda Güner 12, Tilbe Şenyürek 19, Pelin Derya Bilgiç 2, Melis Gülcan 4, Gökşen Fitik 2, Esra Ural Topuz 2, Elif Bayram 9, Tuğçe Canıtez, Meltem Yıldızhan, Derin Erdoğan

ÇEKYA: Brezinova 9, Hamzova 7, Stoupalova 17, Holesinska 8, Sklenarova 5, Zeithammerova 5, Andelova 7, Pauorova 4, Sipova 7, Cechova 14

1'İNCİ PERİYOT: 20-23

İLK YARI: 36-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-60

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Çekya'ya 83-70 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Türkiye'de 19 sayıyla Tilbe Şenyürek oldu.

Öte yandan ay-yıldızlılar, yarın saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Letonya'yı ağırlayacak.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Çekya Spor Haberler

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