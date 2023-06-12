A Milli Kadın Basketbol Takımı basınla bir araya geldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesinde basınla buluştu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ve oyuncular katıldı.

Türk milletini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten takım kaptanı Olcay Çakır Turgut da, "Çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Hatalarımızı gördük, bunların üzerine çalıştık. Birçok yeni oyuncumuz var. Gençleşme döneminden geçtik. Seneler geçtikçe daha iyi noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Adım adım gideceğiz. En iyi şekilde gruptan çıkmak istiyoruz. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. İlk grupta bir maç kaybetmek bir şeyi etkilemiyor. Hemen önümüze bakmamız gerekiyor. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.