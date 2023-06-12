A Milli Kadın Basketbol Takımı basınla bir araya geldi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesinde basınla buluştu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesinde basınla buluştu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ve oyuncular katıldı.HİDAYET TÜRKOĞLU: HEDEFİMİZ, HER ZAMAN ULAŞABİLECEĞİMİZ EN ÜST SEVİYEDİRTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'yi gururlandıracak bir sonuç elde etmek istediklerini vurgulayarak, "Kadın milli takımımız, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Öncelikle bu başarıdan dolayı onları kutluyorum. Tüm takıma başarılar dilemek istiyorum. İnşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde ederiz. İnanıyorum ki hocamız ve sporcu arkadaşlarımız, katıldıkları turnuvanın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. Sonuç tabii ki önemli. Hedefimiz, her zaman ulaşabileceğimiz en üst seviyedir. İlk hedef olarak gruptan çıkmayı belirledik. Daha sonra da yakalayacakları momentumla hedef hedef daha yukarılara çıkacaklardır" dedi.NİLAY KARTALTEPE: ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ, GRUPTAN ÇIKMAKKadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe ise hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyerek, "4 Nisan'da başladığımız hazırlıklarımızda bugün son antrenmanımızı yapacağız. 12 kişilik kadromuz belli oldu. Kaptanımız Bahar sakatlığı dolayısıyla kadro yer almayacak. Öncelikli hedefimiz, gruptan çıkmak ve çapraz eşleşmeden gelecek rakibimizi beklemek. Morallerimiz iyi, inşallah Potanın Perileri'nin eskiden yakaladığı başarıları elde edip yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.YASEMİN HORASAN: HEDEFİMİZ, GRUPTAKİ 3 MAÇI KAZANIP YOLUMUZA DEVAM ETMEKA Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, takımdan umutlu olduğunu vurgulayarak, "Güzel ve uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Gayet olumlu geçti. Heyecanlı ve umutluyuz. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda her takım, çok kuvvetli. Herkesin olduğu gibi bizim de hedeflerimiz var. Hedefimiz, gruptaki 3 maçı da kazanıp yolumuza devam etmek. Bu sene, olimpiyat senesi. Bizim de arzumuz, bu amacımızı gerçekleştirmek. Hem teknik ekip hem de oyuncular elimizden geleni yapacağız. Umuyorum ki şampiyona bittiğinde bütün Türkiye'yi gururlandıracak bir turnuva geçirmiş oluruz" diye konuştu.EKREM MEMNUN: İLK İSTEĞİMİZ, BÜTÜN BÜYÜK TURNUVALARDA YER ALMAKAvrupa Basketbol Şampiyonası'nın olimpiyatlara katılım için ekstra önem sarf ettiğini belirten başantrenör Ekrem Memnun, "Çok önemli bir turnuva. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamadık. İki büyük turnuva kaçırmış bir takım var. Mirası güçlü bir takım var. Daha önce büyük turnuva kaçırmamıştık. İlk isteğimiz, bütün büyük turnuvalarda yer almak. Bu sene, olimpiyat senesi. Bu turnuva, olimpiyatlarda yer alacak takımları belirleyecek bir turnuva. Herkesin hayali, olimpik sporcu olmak. Bütün takımlar gelebilecekleri en iyi kadroyla geliyor. Bizim için de aynısı geçerli. Bütün planlarımızı yaptık. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Sezon içerisinde kulüplerinde yeteri kadar sorumluluk alamayan oyuncularımız oldu. Onları zihinsel ve fiziksel olarak kuvvetlendirmeye çalıştık. Çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Takımıma çok güveniyorum. Her takımda olduğu gibi ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Şimdi artık Perşembe günü Sırplarla oynayacağız. Bütün gücümüzle o maça konsantreyiz. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Kolay bir grup değil. Amacımız maç maç gitmek. Devşirme oyuncumuz McCowan aramıza katıldı. Çıkıp en iyimizi ortaya koyup gereğini yerine getireceğiz" dedi."GRUP BİRİNCİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"Grubu 2'nci ve 3'üncü sırada bitirecek takımların çeyrek final için eleme maçı oynayacak olmasından dolayı grup birinciliğinin önemli olduğunu aktaran Memnun, "Daha önceki senelerde iki defa grup birincisi çıktık ama 4'üncüye çeyrek finali kaybettik. Grup birinciliği tabii ki önemli. Ekstra bir gün dinlenme fırsatın oluyor. Tabii ki grup birincisi olmak istiyoruz. Sırplar da Macarlar da çok güçlü takım. Hedefimiz, gruptan çıkmak. Galibiyeti de mağlubiyeti de doğru yönetmek çok önemli" açıklamasında bulundu.OLCAY ÇAKIR TURGUT: EN İYİ ŞEKİLDE GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ
Türk milletini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten takım kaptanı Olcay Çakır Turgut da, "Çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Hatalarımızı gördük, bunların üzerine çalıştık. Birçok yeni oyuncumuz var. Gençleşme döneminden geçtik. Seneler geçtikçe daha iyi noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Adım adım gideceğiz. En iyi şekilde gruptan çıkmak istiyoruz. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. İlk grupta bir maç kaybetmek bir şeyi etkilemiyor. Hemen önümüze bakmamız gerekiyor. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.