A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'yı 95-63 mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki üçüncü ve son maçında Almanya'yı 95-63 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki üçüncü ve son maçında Almanya'yı 95-63 mağlup etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlı ekip parkeye; Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek beşiyle çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını 48-34 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekipte Tilbe Şenyürek 21, Sevgi Uzun 16 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı. Konuk ekip Almanya'da ise Leonie Fiebich 17 sayı kaydetti.