A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya ile Mücadeleye Hazırlanıyor

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sürdürüyor. Maç, yarın saat 14.30'da başlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında yarın Almanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, son bölümde ise şut çalıştı.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Türkiye-Almanya karşılaşması, yarın saat 14.30'da başlayacak. Milliler, Almanya'yı elemesi halinde 5'incilik maçında Litvanya-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, rakibine yenilmesi durumunda ise 7'ncilik müsabakasında aynı eşleşmedeki kaybeden tarafla mücadele edecek.

Türkiye, klasman maçlarının ardından sıralamada Litvanya'nın üstünde yer alması halinde 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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