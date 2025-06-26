A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya ile Klasman Maçına Çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Milliler, Almanya'yı elemesi halinde 5'incilik maçında Litvanya-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, rakibine yenilmesi durumunda ise 7'ncilik müsabakasında aynı eşleşmedeki kaybeden tarafla mücadele edecek.

A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti. Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milli takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, klasman maçlarına kaldı.

Türkiye veya Litvanya son bileti alacak

Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasının son bileti, Türkiye ya da Litvanya'nın olacak.

Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçlarına çıkacak Almanya, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi olduğu için organizasyona katılma hakkı elde etti. Klasman maçlarında yer alacak ülkelerden Çekya ise ön elemeler vasıtasıyla FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı garantiledi.

Türkiye, Almanya ve Çekya'nın katılımları kesinleştiği için klasman maçlarının ardından sıralamada Litvanya'nın üstünde yer alması halinde FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasının son biletini alacak.