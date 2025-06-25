A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya ile Klasman Maçı Oynayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile 5-8'incilik klasman maçına çıkacak. Millilerin hedefi, bu maçta başarılı olarak 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçındaki rakibi Almanya oldu.

Çeyrek final karşılaşmasında Belçika'ya 83-59 yenilen Almanya, madalya şansını yitirdi ve klasman maçında Türkiye ile eşleşti.

Ay-yıldızlı ekip ile Almanya arasındaki klasman maçı, 27 Haziran Cuma günü Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Millilerin hedefi Dünya Kupası elemeleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman maçlarında dereceye girerek 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı hedefliyor.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5'e giren ülkeler, Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı elde edecek.

Yarı finalistler Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği Dünya Kupası eleme turnuvasının son bileti, Avrupa Şampiyonası'nı 5. sırada tamamlayacak ülkeye gidecek.

Kadınlar FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi Almanya veya ön elemelerden turnuvaya katılma hakkı kazanan Çekya'nın 5'inci olması halinde son kontenjan, Avrupa Şampiyonası'nda 6. sırayı alan takıma ayrılacak.

Almanya ile Çekya'nın 5'inci ve 6'ncı sıraları almaları durumunda ise son biletin sahibi, 7. basamaktaki ülke olacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı

Umut veren ameliyat! 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

Müjdeyi Bakan Kurum verdi! Kiralık sosyal konut projesi geliyor
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi

Ali Koç yakın dostundan o yıldızı istedi: Transfer edebilir miyiz?
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi

AK Parti'nin üst düzey ismi, denizde kaza geçirdi
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.