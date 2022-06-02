A Milli Erkek ve Kadın Hentbol Takımları'nın Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - Haberler

Türkiye A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları'nın, 19. Akdeniz Oyunları grup aşamasındaki rakipleri açıklandı.

Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı; Makedonya, Sırbistan Portekiz ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise İspanya, Tunus, Hırvatistan ve Cezayir yer alıyor.A Milli Erkek Hentbol Milli Takımı da Akdeniz Oyunları'nda İspanya, Makedonya, Yunanistan ve Cezayir ile birlikte B Grubu'nda yer aldı. Tunus, Slovenya, Mısır, İtalya ve Sırbistan ise A Grubu'nda mücadele edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor