A Milli Hentbol Takımı'nın Rakipleri Kura Çekiminde Belirlenecek

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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın yapılacak kura ile belirlenecek. Kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa ile 2028 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki rakipleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 16.00'da başlayacak.

2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda mücadele edecek Türkiye; Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Büyük Britanya'dan biriyle eşleşecek.

29-30 Ekim ve 1-2 Kasım tarihlerinde çift maçlı eliminasyon usulü oynanacak eşleşmelerin galipleri, 2. tura yükselecek.

Ay-yıldızlıların, 2028 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri yükselme turundaki muhtemel rakipleri arasında ise Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Büyük Britanya bulunuyor.

İlk maçların 7-8 Ocak, rövanşlarının ise 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacağı turu geçen takımlar, 1 Kasım 2026-6 Mayıs 2027 tarihlerindeki Avrupa Şampiyonası Elemelerine katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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