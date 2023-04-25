A Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Halay: Yarınki maçtan galibiyet ile ayrılmak en büyük hedefimiz

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yarın Ankara THF Spor Kompleksi'nde Portekiz ile oynayacağı maç öncesi Başantrenör Okan Halay ile oyuncular Ramazan Döne, Doruk Pehlivan ve Atakan Şirin'in katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yarın Ankara THF Spor Kompleksi'nde Portekiz ile oynayacağı maç öncesi Başantrenör Okan Halay ile oyuncular Ramazan Döne, Doruk Pehlivan ve Atakan Şirin'in katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

"TÜM ÇALIŞMALARIMIZ GALİBİYET ÜZERİNE"

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Ankara THF Spor Kompleksi'nde Portekiz ile saat 18.00'de karşılaşacak. Milliler gruptaki son maçını ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.