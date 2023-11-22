A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde lider tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, sözlerine milli takımı tebrik ederek başladı.

Millilerin grubu lider tamamladığının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İlkleri başardılar. Teknik direktörümüzü, ekibini, futbolcuları, yönetimi tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırdılar. Almanya'daki hazırlık maçında da halkımızı sevindirdiler. Burada da özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ettiler. 'Bekle bizi Almanya.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da gerçekleştirilecek turnuvada A Milli Takım'a güvendiklerini dile getiren Bakan Bak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da sporculara tebriklerini iletti. Güzel bir akşam oldu. Hayırlı olsun. Darısı Almanya'ya diyoruz. Güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Genç ve güzel bir takımımız var. Emeği geçenlere teşekkürler. Milletimize hayırlı olsun. Türk sporunda güzel şeyler oluyor. Bunlardan birisi de milli takımımızın buralara gelmesi. Artık Almanya'da da güzel işler yapacaklarına inanıyoruz, bunu gösterdiler Berlin'de. Hayırlı olsun milletimize."