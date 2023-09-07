A Milli Futbol Takımı, Türkiye-Ermenistan maçı öncesi antrenman yaptı

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam oynanacak Türkiye-Ermenistan maçı öncesi son antrenmanını Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Takım, antrenmanda ısınma hareketleri ve topla çalışma yaptı. Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Eskişehir Valisi de millilere başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam oynanacak Türkiye- Ermenistan maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oyananacağı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın akşam saat 21.45'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Türkiye ile Ermenistan karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde her iki takımda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından yine iki takım da maçın oynanacağı sahada antrenman yaptı. Ermenistan Milli Takım'ından sonra sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra Milli Takım, gruplar halinde topla çalıştı. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır da antrenör eşliğinde maça hazırlandı. İdman, çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sahada millileri ziyaret etti. Antremanı yakından inceleyen ve teknik ekipten bilgi alan Başkan Büyük Ekşi ve Vali Aksoy, millilere başarılar diledi. - ESKİŞEHİR