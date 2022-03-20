A Milli Futbol Takımı toplanmaya başladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşma için toplanmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre cuma ve cumartesi günü kulüp takımlarıyla maça çıkan futbolcular TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya geldi. Diğer futbolcular ise karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından kampa dahil olacak.

Yurt dışında forma giyen Yusuf Yazıcı haricindeki milli futbolcular, Porto'da A Milli Takım'a katılacak.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.25'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Porto'ya gidecek.