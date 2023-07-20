A Milli Futbol Takımı Temmuz Ayı Dünya Sıralamasında 41. Sırada

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.

29 Haziran'da duyurulan bir önceki dünya sıralamasından sonra UEFA'ya üye ülkelerin maç takviminde herhangi bir maçı bulunmadığından, CONCACAF, CAF ve AFC'nin düzenlediği turnuvalarda oynanan müsabakalar yeni sıralamaya etki etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Eylül'de açıklanacak.