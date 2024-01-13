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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Rizespor Akademiyi Ziyaret Etti

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor maçını izlemek için gittiği Rize'de Rizespor Akademiyi ziyaret etti. Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Montella, maçı da takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor maçını izlemek için gittiği Rize'de Rizespor Akademiyi ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezinde Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er ve akademi direktörü Bilal Karafazlıoğlu'nun Vincenzo Montella'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

İtalyan teknik adamın, akademi ziyaretinin ardından Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını takip ettiği de aktarıldı.

Kaynak: AA / Spor

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