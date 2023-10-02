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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Konyaspor'u ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından Konyaspor'u ziyaret etti ve antrenmanlarını takip etti. Montella, Türk futbolu hakkında bilgi aldı ve tesisleri inceledi.