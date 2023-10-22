A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçını tribünden takip etti
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçını tribünden izledi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde, yardımcılarıyla beraber takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor- Mke Ankaragücü maçını tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçını izlemek için Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'na geldi.
İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde, A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla beraber takip etti.
Öte yandan, İstanbulspor'un başında ilk resmi maçına çıkan Teknik Direktör Hakan Yakın'ın ağabeyi İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. - İSTANBUL