A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile görüştü. Portekizli çalıştırıcı ile samimi bir sohbet gerçekleştiren İtalyan teknik adam, daha sonra Fenerbahçeli oyuncularla bir araya geldi.

Montella'ya ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti. - İSTANBUL