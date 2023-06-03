A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: 'Kadın futbolu her sene üstüne koyarak devam ediyor'

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası açıklamalarda bulundu. Kıragası, kadın futbolunun her sene üstüne koyarak devam ettiğini ve geliştiğini söyledi. Maçın inanılmaz geçtiğini belirten Kıragası, kadın futbolunun desteklenmesiyle daha da güzel bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Emin olun bu kızlar hem milli takım forması altında hem de giydikleri kendi takımlarının forması altında bu mücadeleyi en güzel şekilde vereceklerdir." dedi.

Kıragası, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın futbolunun her sene üstüne koyarak devam ettiğini ve geliştiğini söyledi.

Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinin inanılmaz geçtiğini aktaran Kıragası, şöyle konuştu:

"Hiç kopmayan, mücadeleyi asla bırakmayan tertemiz futbol oynamaya çalışan güçlü kızların sahadaki mücadelesini gördünüz. Emin olun kadın futbolu sizlerin desteğiyle, bu kıymetli taraftarın desteğiyle gün geçtikçe çok çok daha güzel bir şekilde devam edecek. Milli Takım tarafına gelince de milli takım oyuncularımızın performansı, herkes kendi elinde olanın yüzde yüzünü veriyor olması, takımın forması için mücadele ediyor olmasından da son derece mutlu ve gururluyum. Emin olun bu kızlar hem milli takım forması altında hem de giydikleri kendi takımlarının forması altında bu mücadeleyi en güzel şekilde vereceklerdir."

Kıragası, maçı izlemeye gelenlerin de çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu belirterek, "Gerçekten de çok keyif aldığımız, belki de sizin de söylediğiniz gibi erkek maçlarında olmayan mücadele ve görsellik anlamında da çok içeriği dolu olan bir maç izlemiş olduk." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şampiyonluğa ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i tebrik etti. Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü şampiyonluğa ulaştıramadıklarını belirten Yavaş, "Ankara'ya bir şampiyonluk kupası getirdik. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de kendilerinden başarılar bekliyoruz, kendilerine desteğimiz devam edecek." dedi.