A Milli Futbol Takımı Galler maçı hazırlıklarına başladı

Bugün Samsun'a gelen A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 19.30'da Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Tamamı basına açık olan akşam antrenmanda Letonya maçında forma şansı bulamayan oyuncular yer aldı.

Milliler, yarın ise Teknik Direktör Stefan Kuntz'un 18.45'te yapacağı basın toplantısının ardından bir antrenman daha yaparak dinlenmeye geçecek. Ay-yıldızlılar, 19 Haziran Pazartesi saat 21.45'te Galler ile karşılaşacak.