A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya geldi

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

TFF'den yapılan açıklamada, C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile İstanbul'da karşılaşacak millilerin, ilk antrenmanını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği belirtildi.

Ay-yıldızlıların saat 17.30'da yapacağı ikinci idmanının ise basına açık olacağı aktarıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları Futbol Milli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title