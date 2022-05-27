A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya geldi - Haberler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

TFF'den yapılan açıklamada, C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile İstanbul'da karşılaşacak millilerin, ilk antrenmanını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği belirtildi.

Ay-yıldızlıların saat 17.30'da yapacağı ikinci idmanının ise basına açık olacağı aktarıldı.