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A Milli Futbol Takımı Portekiz maçı öncesi taraftarlarla buluştu

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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Portekiz maçı öncesi Türk taraftarlar, stat önünde toplanmaya başlarken karşılaşmadan galibiyet bekliyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Portekiz maçı öncesi Türk taraftarlar, stat önünde toplanmaya başlarken karşılaşmadan galibiyet bekliyor.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek. Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, Dortmund'da bulunan KleppingStrabe'de toplanırken, daha sonra stadyuma doğru hareket etti. Stat önünde toplanmaya başlayan ay-yıldızlı taraftarlar karşılaşma ile ilgili düşüncelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına paylaştı. Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan taraftarlar Portekiz'i mağlup edeceklerini söyleyerek takımlarına olan inançlarını dile getirdiler. Bazı taraftarlar da Milli Takım'da Arda Güler'den gol beklediklerini ifade ettiler.

Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladı. - DORTMUND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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