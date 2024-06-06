A Milli Futbol Takımı Polonya maçı hazırlıklarına başladı

Hazırlık maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya maçına kadar Opalenica kasabasında kampa girecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı, mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla fitness alanında başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada süren antrenmanda, ısınmanın ardından tek pas ve taktik çalışamaları ile dayanıklılık koşuları yapıldı.

A Milli Takım, yarın yapacağı antrenmanla Polonya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Temel Yaşam Desteği eğitimi verildi

A Milli Futbol Takımı'na, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) Avrupa Resüsitasyon Konseyi ile yaptığı iş birliği kapsamında Temel Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Ay-yıldızlı takımın kamp yaptığı otele gelen Polonya Resüsitasyon Konseyine mensup uzmanlar, milli futbolcular, teknik heyet ve personele kalp masajı ve suni teneffüs gibi konularda pratik eğitim verdi.