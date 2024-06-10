A Milli Futbol Takımı Polonya ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: PGE Narodowy

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy